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November 29 2021 - 07:58

مادورو: مراقبو الانتخابات التابعون للاتحاد الأوروبي “أعداء” و”جواسيس”

منذ 46 mins 29 November، 2021
مادورو
أخبار دولية - فنزويلا

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأحد، مراقبي الاتحاد الأوروبي الذين أتوا إلى بلاده لمراقبة الانتخابات المحلية الأخيرة بأنهم “أعداء” و”جواسيس”.

ونفى مادورو المخالفات التي أشار إليها المراقبون في تقرير مهمتهم، قائلا إن “أولئك الذين أتوا كأعداء، وفد جواسيس الاتحاد الأوروبي، لم يجدوا أي عنصر لينتقدوا النظام الانتخابي”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال بدوره إن بلاده تعتبر الانتخابات الإقليمية التي أجريت في فنزويلا “غير مقبولة”، وأن سلطات البلاد “شوهت العملية” لصالحها.

يذكر أن المرشحين الداعمين لمادورو قد فازوا بالغالبية الساحقة من المقاعد في انتخابات 21 نوفمبر التي أجريت لاختيار حكام ورؤساء بلديات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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