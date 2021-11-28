انتصار جديد على السجان الاسرائيلي.. أسير فلسطيني يعلق إضرابه عن الطعام

أعلنت “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى” في فسلطين الأحد أن “الأسير القيادي لؤي ساطي محمد الأشقر من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم عَلق إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي”.

وأوضحت المؤسسة أن “الأشقر علق إضرابه بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال الصهيوني يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري على أن يتم تمديده ستة أشهر أخرى بعد انتهاء أمر الاعتقال الإداري الحالي”.

والمعتقل لؤي الأشقر (45 عاماً) من صيدا / طولكرم واصل إضرابه عن الطعام منذ (49) يوماً، حيث جرى نقله مؤخرًا من زنازين معتقل “الجلمة” إلى سجن “عيادة الرملة” بعد تدهور وضعه الصحيّ.

المصدر: فلسطين اليوم