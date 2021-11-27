نقابة العاملين في المرئي والمسموع: الحكم بحق مرتضى يخالف القوانين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 27 2021 - 20:10

نقابة العاملين في المرئي والمسموع: الحكم بحق مرتضى يخالف القوانين

منذ 48 mins 27 November، 2021
نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع
لبنان

أسف مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، في بيان اليوم، لـ “الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة العسكرية في بيروت، بحق الصحافي الزميل رضوان مرتضى، بما يخالف القوانين المرعية الإجراء، والتي تنص بشكل صريح على أن الصحافيين يمثلون ويقاضون حصرا أمام محكمة المطبوعات في الادعاءات المتعلقة بممارسة مهنتهم”.
وإذ يهيب مجلس النقابة بمختلف الجهات والمراجع القضائية والعسكرية “احترام حرية العمل الإعلامي وضرورة تحويل الدعوى إلى مكانها الطبيعي”، يعلن “الوقوف بجانب الزميل مرتضى، وسيتابع تطورات القضية عن كثب، حتى تأخذ مجراها الطبيعي”.

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة