أطلق النار باتجاه رأس أحد المواطنين بهدف قتله.. وقوى الأمن تمكنت من توقيفه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2021 - 18:40

أطلق النار باتجاه رأس أحد المواطنين بهدف قتله.. وقوى الأمن تمكنت من توقيفه

منذ 37 mins 27 November، 2021
قوى الامن-العلاقات العامة
لبنان

افادت المــديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخـلي ــ شعبـة العلاقـات العامـة انه بتاريخ 24-11-2021، عُثر على المواطن (ع. س. من مواليد عام ١٩٧٩) مصاباً بطلقٍ ناريٍ، بجانب محلّه الكائن في بلدة كفررمّان الجنوبية. وقد تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة، وهو بحالةٍ صحيّة حرجة. على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لكشف ملابسات الحادث، وكشف الفاعل.
بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة، تم الاشتباه بالمدعو:    ي. ع. (من مواليد عام ۱۹۷٨، سوري).
بالتاريخ ذاته، تمكّنت دورية من الشعبة من توقيف المشتبه به، في أقل من 3 ساعات، وذلك بعد مداهمة منزله الكائن في بلدة تول.
بتفتيشه والمنزل، ضُبط بحوزته مسدس عيار 9 ملم.  بالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم على إطلاق عيارَين ناريَين على رأس المغدور، بهدف قتله، وذلك بسبب خلافات عائلية. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

المصدر: قوى الامن الداخلي

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