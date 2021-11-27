مجموع التقديمات في ملف المازوت فاق 10 مليون دولار

اشار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال كلمته وعند حديثه بموضوع مساعدات المازوت ان “قيمة الهبات التي قدمت في المرحلة الاولى بلغت ما يقارب مليونين و600 الف دولار أميركي من المازوت الايراني”، واوضح “استفادت مجانا 80 مؤسسة دور عجزة وايتام، 324 بلدية،176 مؤسسة رسمية،22 مستشفى حكومي،71 من افواج الاطفاء الرسمي”، وتابع “المستفيدون هم 316 فرنا ، 2281 اشتراك كهرباء ، 334 معامل صناعات غذائية ، 157 مستشفى خاص ، و 11 معمل تصنيع ادوية”.

واكد السيد نصرالله “تحملنا في المرحلة الاولى 10 مليون دولار لتخفيف المعاناة عن المواطنين والمرحلة الثانية تبدأ بداية كانون”، وقال “سنقدم المازوت في المرحلة الثانية لمدة شهر ولمرة اخيرة للجهات التي حصلت على المازوت مجانا في المرحلة الاولى”، وتابع “البلدات والمدن الواقعة فوق سطح البحر ب 500 متر ستستفيد من المرحلة الثانية من توزيع المازوت الايراني المدعوم وسيتم بيع برميل المازوت للعائلات بأقل من سعره الرسمي بمليون ليرة أي بأقل 100 الف ليرة في كل 20 ليتر”، ولفت الى ان “مئات آلاف العائلات ستستفيد من هذا المشروع وسيتم توزيع المازوت في المرحلة الثانية عبر البلديات”.

المصدر: موقع المنار