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November 27 2021 - 14:06

القوات التركية ومسلحون موالون لها يستهدفون لليوم الثاني قرى بريف الرقة

منذ 47 mins 27 November، 2021
ارشيف
ارشيف
سورية - عربي وإقليمي

ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لأنقرة استهدفوا خلال الساعات الماضية بالمدفعية محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي. وذكرت مصادر محلية لـ “سانا” أن القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها استهدفوا خلال الساعات الماضية بالمدفعية الثقيلة قريتي معلك وصيدا المتاخمتين للطريق الدولي “M4” في محيط بلدة عين عيسى، ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وبالأراضي الزراعية.

وقصفت القوات التركية والمسلحون الموالون لها أمس الجمعة محيط الاوتستراد الدولي M4″  ” وقرية هوشان التابعة لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي بالقذائف الصاروخية، ما تسبب في وقوع أضرار بالمزروعات.

المصدر: سانا

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