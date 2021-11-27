قائد بحري ايراني: يمكننا اليوم القيام بأي مهمة بحرية في المياه البعيدة

أكد قائد مقر أسطول الجنوب للقوة البحرية الايراني الادميرال آريا شفقت رودسري أنه “لا توجد للقوة البحرية الايرانية اليوم أي مهمة بحرية بعيدة غير ممكنة”. واشار الى الرصد اليومي الخاص من قبل القوات البحرية الايرانية للوحدات البحرية الدولية والاقليمية، قائلاً “إننا نرصد أي تحرك لحظة بلحظة وأن التدابير اللازمة مدرجة باستمرار في جدول الاعمال لهذا الغرض”. وتابع قائد مقر اسطول الجنوب للقوة البحرية للجيش الايراني أن “سعة ونطاق عملنا الاستخباراتي في مياه الجنوب والمياه الحرة والدولية يبلغ اكثر من ضعفي مساحة بلادنا”.

واضاف الادميرال شفقت رودسري “لقد استخدمنا خلال المناورات الاخيرة منظومات جديدة للحرب الالكترونية والطائرات المسيرة”.

كما أعلن أنه “سيتم في غضون الايام القادمة افتتاح مصنع للابداعات البحرية في بوشهر جنوب البلاد”، مضيفاً أن “جدول الاعمال يتضمن ضم معدات وسفن حربية قاذفة للصواريخ للقوة البحرية حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 آذار/مارس 2022)”.

المصدر: فارس