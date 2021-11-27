الجهاد الإسلامي: التفاهم الأمني بين المغرب و”إسرائيل” طعنة غادرة وشرعنه لجرائم الاحتلال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن “مذكرة التفاهم الأمنية بين الاحتلال الإسرائيلي والنظام المغربي هي طعنة غادرة وشرعنة لجرائم الاحتلال الإسرائيل ضد ابناء شعبنا وضد القضية الفلسطينية والإسلامية”.

وقال المدلل، في تصريحات لإذاعة صوت القدس، “إن التفاهم الأمني المغربي الإسرائيلي هو استخفاف بدماء الشهداء الذي يواجهون اجرام الاحتلال الاسرائيلي الذي يستخدم كل ادوات البطش والاجرام لتحويل ارض فلسطين إلى أرض “اسرائيل””.

وأشار إلى أن جميع الاتفاقيات والتفاهمات التي يوقعها الاحتلال الإسرائيلي مع بعض أنظمة الدول العربية “تهدف لتغيير واجهة الشرق الأوسط ليلعب بها الاحتلال كما يشاء”، لافتًا إلى أن “الفتن والصراعات في الدول العربية يقف ورائها الاحتلال الإسرائيلي”.

وشدد القيادي المدلل على أن “الشعب المغربي لن يستفيد شيء من الاتفاقيات الموقعة بين النظام المغربي والاحتلال الإسرائيلي”، مبينًا أن “مزاعم الاحتلال عن حماية الدول العربية مقابل اتفاقيات التطبيع كاذبة فهو لم يستطيع حماية نفسه من المقاومة الفلسطينية وهذا ظهر واضحًا خلال معركة “سيف القدس” فكيف سيحمي الدول العربية؟”.

وفي الوقت ذاته أشاد القيادي المدلل بالموقف الجزائري قيادة وحكومة وشعبا قائلًا “العلاقة بين فلسطين والجزائر علاقة تاريخية مستمرة، ونطالب كل الشعوب العربية والاسلامية والحكام لأن يحذوا حذوا الجزائر لأنها تعبر عن الصوت العربي الأصيل والحر الرافض للهيمنة الامريكية”.

المصدر: فلسطين اليوم