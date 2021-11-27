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November 27 2021 - 11:02

ما هي فوائد وأضرار البصل؟

منذ 1 ساعة 27 November، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

تحدثت الطبيبة، خبيرة التغذية الروسية، ماريا تيخوميروفا، عن الخصائص المفيدة للبصل، محذرة في الوقت ذاته من الأمراض التي لا يجوز للمصابين بها تناول البصل.

وقالت تيخوميروفا: “البصل له العديد من الخصائص المفيدة، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات. كما يحتوي على الكبريت الذي يساعد في إزالة السموم. والبصل هو أيضا مصدر جيد لفيتامين سي والفيتامينات والمعادن الأخرى. فهو يحفز الهضم ويزيل السوائل الزائدة”.

وأشارت إلى أن “الكيرسيتين المضاد للأكسدة في البصل مفيد أثناء الإصابة بالسرطان والحساسية، ولكن المصابين بتقرحات المعدة والاثني عشر يجب أن يتناولوا البصل بحذر”.

المصدر: روسيا اليوم

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