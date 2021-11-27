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November 27 2021 - 09:32

روسيا والصين ترفضان بشدة قمة بايدن المزمع عقدها في كانون الأول/ديسمبر المقبل

منذ 23 mins 27 November، 2021
جو بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

 أعرب سفيري روسيا والصين لدى الولايات المتحدة في مقال مشترك نشرته صحيفة “ناشيونال انتريست” الأميركية، عن رفض موسكو و بكين لقمة الرئيس الأميركي جو بايدن “حول الديمقراطية”، والمزمع عقدها مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل ، كونها ستتسبب بمواجهات أيديولوجية تتعارض مع تطور العالم الحديث، فضلا عن خلق خطوط تقسيم جديدة تهدف إلى “التفريق” بين الدول”.

ودعا السفيران في المقال بعض الحكومات بعدم القلق على الديمقراطية في روسيا و الصين وتركيز جهودها على شؤونها الداخلية.

ودعا بايدن، نحو 110 دول وأقاليم – بينها أبرز حلفاء الولايات المتحدة الغربيين – إلى قمة افتراضية حول الديمقراطية، في ديسمبر/كانون الأول، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء. وغاب عن لائحة المدعوين، كلّ من روسيا والصين.

المصدر: سبوتنيك

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