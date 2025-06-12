وزارة الأمن الإيرانية تنشر الدفعة الأولى من الوثائق الإسرائيلية ..تنسيق وثيق بين غروسي والكيان

نشرت وزارة الأمن الإيرانية السلسلة الأولى من الوثائق الخاصة بعملية الاستخباراتية المعقدة لنقل وثائق الكيان الإسرائيلي إلى إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه” تم نشر المجموعة الأولى من الوثائق الحساسة التي حصلت وزارة الأمن الايرانية عليها من خلال عملية استخباراتية معقدة في داخل الكيان الصهيوني”.

وكالة فارس للأنباء أوضحت بهذا الخصوص أن” المجموعة الأولى من الوثائق التي تم الحصول عليها من الكيان الصهيوني تظهر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي

كان لديه تعاون كامل وتنسيق وثيق مع هذا الكيان ضد إيران ونفذ أوامره بالكامل”.

وفقا للوثائق، فإن”غروسي بدأ تعاونه مع الكيان منذ 2016 وقام بتنسيق التقارير ضد الأنشطة النووية السلمية لإيران”.

إحدى الوثائق تكشف التنسيق بين الكيان وغروسي لإثارة الأجواء ضد إيران بعد 5 أشهر فقط من إبرام الاتفاق النووي.

كما أن الوثائق تكشف عن التنسيق المباشر بين ممثلة الكيان الصهيوني في الوكالة ميراف زافاري أوديز وغروسي.

و تكشف إحدى الوثائق أن”أوديز طلبت لقاء فورياً مع غروسي بتاريخ 10 مايو 2016″.

تشير الوثائق إلى أن” أوديز كانت مكلفة بإبعاد الرأي العالمي عن البرنامج النووي الإسرائيلي غير السلمي و أن أوديز كانت مكلفة بالتشويش على البرنامج النووي الإيراني السلمي”.

وكانت وزارة الامن الايرانية قد أعلنت قبل ايام ان”رجالها تمكنوا من الحصول على مجموعة كبيرة من الوثائق الحساسة الامنية والنووية للكيان الصهيوني من خلال عملية معقدة نفذوها داخل الاراضي االمحتلة”.

المصدر: وكالات