مواقف رسمية لبنانية ادانت العدوان على إيران : على المجتمع الدولي لجم “إسرائيل”

أكد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، أن الاعتداءات الإسرائيلية فجر اليوم على إيران، لم تستهدف الشعب الإيراني فحسب، بل “استهدفت كل الجهود الدولية التي تُبذل للمحافظة على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة”.

وقال عون إنّ “مثل هذه الاعتداءات ترمي إلى تقويض كل المبادرات والوساطات القائمة حالياً، لمنع تدهور الأوضاع والتي كانت قطعت شوطاً متقدماً بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعادلة تبعد خطر الحرب عن دول المنطقة وشعوبها”.

ودعا عون المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل والسريع لعدم تمكين إسرائيل من تحقيق أهدافها التي “لم تعد خافية على أحد”، والتي تنذر في حال استمرت بأخطر العواقب.

وقدم الرئيس اللبناني تعازيه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالقياديين والعلماء والمدنيين الذين قضوا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

الرئيس برّي: على المجتمع الدولي “لجم” إسرائيل

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في بيان أن “العدوان الإسرائيلي على إيران بالقدر الذي يعد إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة الدول المستقلة واستقرار جوارها الإقليمي، هو فعل مدان بكل المقاييس”.

وتابع بري أنّ “كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال حروبه العدوانية المتواصلة في قطاع غزة ولبنان واليوم في إيران، وعبر سلوك مستوياته السياسية والعسكرية والأمنية يمثل تهديداً عابراً لحدود الدول المستقلة وللأمن والاستقرار الدوليين”.

ودعا في البيان المجتمع الدولي إلى “موقف جاد وصريح يلجم إسرائيل وعدوانيتها التي لا تغتال فقط الإنسان والطفولة والأمن والاستقرار والقوانين والقرارات الدولية، إنما تغتال كل مسعى أو جهد يبذل من أجل إرساء قواعد السلام العادل والشامل في العالم وفي منطقه الشرق الأوسط”.

سلام: التداعيات تهدد السلم العالمي

بدوره، أدان رئيس الحكومة، نواف سلام، في منشور على منصة “إكس” العدوان الإسرائيلي على إيران، واصفاً إياه بـ”الخطير”.

وأضاف سلام أنّ العدوان يشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة ايران”، قائلاً إنّ تداعياته تهدد استقرار المنطقة بأشملها لا بل السلم العالمي.

الخارجية اللبنانية

بدورها، استنكرت الخارجية اللبنانية الاعتداء الإسرائيلي على إيران، قائلةً إنّه “يشكل خرقاً فاضحاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي ويخالف ميثاق الأمم المتحدة”.

وحذّرت الخارجية من عواقب هذا التصعيد الخطير على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكدةً أنها تتابع الاتصالات لتجنيب لبنان أية تداعيات سلبية لهذا العدوان.

المصدر: مواقع