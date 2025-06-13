“أنصار الله”: من حق إيران الرد على العدوان بكل الوسائل الممكنة

أدانت حركة “أنصار الله” اليمنية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي الإيرانية، مؤكدةً “حق إيران الكامل والمشروع في الرد بكل الوسائل الممكنة”.

وفي بيان لها، أكدت “أنصار الله” أنّ “العدو الإسرائيلي أثبت بعدوانه السافر مدى خطورته على أمن واستقرار المنطقة، وأنه كيانٌ عدوانيٌ لا يهدد فلسطين أو دول الجوار بل هو خطر على الأمة بأسرها”.

وأشارت إلى أنّ الإدعاءات حول البرنامج النووي الإيراني “لا أساس لها من الصحة”، مضيفةً أنّ “إسرائيل لا يحق لها أن تكون شرطي المنطقة، وهي في الوقت ذاته كيان مدجج بأسلحة نووية وعدوانية أزهقت أرواح عشرات آلاف الأبرياء”.

وأيدت “أنصار الله” في بيانها حق إيران الكامل والمشروع في الدفاع عن نفسها، وفي تطوير برنامجها النووي.

وأضافت أنّ “إيران هي الدولة الوحيدة التي تتبنى القضية الفلسطينية ولم تتراجع عنها رغم كل ما لاقته وتلاقيه من التحديات والتهديدات”.

ودعت “أنصار الله” الأمة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا “التحدي الكبير”، والخروج من حالة الصمت والفرجة، مؤكدةً أنّ “العدو الإسرائيلي يهدد الجميع ولا يستثني أحداً”.

وفجر اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدة غارات على مناطق مختلفة في العاصمة طهران وعدد من المحافظات في إيران بما فيها مبان سكنية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين والقادة العسكريين والعلماء.

المصدر: مواقع