ترامب يعلن توصل أمريكا إلى اتفاق تجاري مع الصين بعد حرب الرسوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إبرام اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، بحسب منشوره على منصة “تروث سوشيال”، الأربعاء.

وقال ترامب في منشوره بأحرف كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي: “لقد أُبرم اتفاقنا مع الصين”.

وأضاف ترامب أن البلدين اتفقا على تخفيف قيود التصدير، وفقًا للاتفاق السابق المتفق عليه في جنيف في مايو/أيار. وستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية بعد أن أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو الشهر الماضي عن خطة “لإلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين بشكل صارم”.

وأضاف ترامب أن الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية “كانوا دائمًا على وفاق معي!”

وأكد الرئيس الأمريكي، الأربعاء، في منشوره أن الاتفاق يشمل “المغناطيس الكامل، وأي معادن أرضية نادرة ضرورية، سيتم توفيرها مسبقًا من قبل الصين”.

وأشار ترامب إلى أن أمريكا “ستحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، والصين ستحصل على 10%”.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي كان يشير إلى رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%، مُتراكمة عقب فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 20% على البضائع الصينية للحد من تهريب الفنتانيل غير المشروع عبر الحدود الأمريكية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيارها. لكن لم يتضح على الفور كيف وصلت إلى نسبة 55%.

تخضع معظم البضائع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، مع بعض الاستثناءات، لرسوم جمركية بنسبة 30%. وقال ترامب إن العلاقة مع الصين “ممتازة”.

ازدادت حدة العداء بين ترامب وإدارته تجاه الصين في الأسابيع الأخيرة، متهمين إياها بالنكوص عن الوعود التي قطعتها في منتصف مايو/أيار. وبالمثل، قالت الصين إن الولايات المتحدة لم تفِ بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف.

كانت إدارة ترامب تتوقع من الصين رفع القيود المفروضة على المواد الأرضية النادرة، وهي مكونات أساسية لمجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، لكن الصين لم تسمح لها بالعودة إلى السوق المفتوحة إلا ببطء شديد، مما تسبب في استياء شديد داخل إدارة ترامب ودفع إلى فرض سلسلة من القيود على تصدير البضائع الأمريكية إلى الصين، وفقًا لما ذكره ثلاثة مسؤولين في الإدارة لشبكة CNN الشهر الماضي.

المصدر: سي ان ان