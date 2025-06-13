الرئيس بري دان العدوان على إيران: العدو الإسرائيلي يمثل تهديدا للأمن والإستقرار الدوليين

دان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان له الجمعة “العدوان الإسرائيلي الذي إستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، واشار الى ان “هذا العدوان يعد إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة الدول المستقلة وإستقرار جوارها الإقليمي”.

وقال الرئيس بري إن “هذا العدوان يؤكد بالدليل القاطع وبما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الكيان من خلال حروبه العدوانية المتواصلة في قطاع غزة ولبنان واليوم فجراً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن خلال سلوك مستوياته السياسية والعسكرية والأمنية يمثل تهديداً عابراً لحدود الدول المستقلة وللأمن والإستقرار الدوليين”.

وأكد الرئيس بري “التضامن الكامل والوقوف الى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائداً وشعباً وثورة ومشاطرتنا لذوي الشهداء الذين سقطوا جراء هذا العدوان الغادر أسمى آيات العزاء متمنين للجرحى الشفاء العاجل”، ودعا “المجتمع الدولي الى موقف جاد وصريح وقبل فوات الآوان يلجم ويوقف العدوانية الإسرائيلية التي لا تغتال فقط الإنسان والطفولة والأمن والاستقرار والقوانين والقرارات الدولية، إنما هي تغتال قبل أي شيء آخر كل مسعى أو جهد يبذل من أجل إرساء قواعد السلام العادل والشامل في العالم وفي منطقه الشرق الاوسط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام