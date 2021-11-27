ناسا تطلق مهمة لحَرف مسار كويكب في محاولة لحماية البشرية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2021 - 03:26

ناسا تطلق مهمة لحَرف مسار كويكب في محاولة لحماية البشرية

منذ 59 mins 27 November، 2021
Rocket Nasa
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

في أول مهمة من نوعها، أطلقت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” مركبة فضائية في مهمّة غير مسبوقة بسرعة 24 ألف كيلومتر في الساعة لتصطدم بأحد الكويكبات في عملية تهدف إلى حَرف مساره. وستؤسّس هذه الخطوة لأول نظام دفاع بشري ضد الأجرام السماوية التي قد تصطدم بالأرض.
وأقلعت مركبة “دارت” من ولاية كاليفورنيا محمولة على صاروخ “فالكون 9” مملوك لشركة “سبايس إكس” عند الساعة 10:21 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (06,21 ت غ الأربعاء).
ونشرت “ناسا” شريط فيديو يظهر انطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة، وكتبت مع الفيديو: “كويكب ديمورفوس نحن قادمون إليك”.
ورأى العالم في ناسا المشارك في هذه المهمّة توم ستاتلر في مؤتمر صحافي أن هذا الاختبار “سيكون تاريخيًا”، مشيرًا إلى أن “البشرية ستغيّر للمرة الأولى حركة جرم فضائي طبيعي في الفضاء”.

المصدر: وكالات

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