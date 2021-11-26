اليمن: قوى العدوان جددت خرق التهدئة بالحديدة وطائراتها اعتدت على عدة مناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2021 - 19:36

اليمن: قوى العدوان جددت خرق التهدئة بالحديدة وطائراتها اعتدت على عدة مناطق

منذ 43 mins 26 November، 2021
يمن
اليمن - عربي وإقليمي

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الجمعة 14 غارة جوية على محافظتي مأرب والجوف.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان شن 11 غارة جوية على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب وغارة جوية على منطقة الأقشع في مديرية الحزم بمحافظة الجوف”.

ولفت المصدر الى انه “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان 128 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها زحف ومحاولة تسلل في حيس و تحليق 12 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس و الجاح والتحيتا”.

المصدر: موقع انصار الله

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