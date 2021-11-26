الوزير فياض وقع قرارا يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2021 - 16:16

الوزير فياض وقع قرارا يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية

منذ 37 mins 26 November، 2021
وزير الطاقة والمياه وليد فياض
وزير الطاقة والمياه وليد فياض
لبنان

وقع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض قرارا يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي سبق أن وافق مجلس الوزراء على إطلاقها وتم تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك فيها مرحليا بسبب جائحة كورونا.

وقد تضمن قرار الوزير فياض المستند الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول تحديدا للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في الدورة من قبل شركات النفط والغاز وهو 15 حزيران 2022. كما تضمن القرار أرقام الرقع المفتوحة للمزايدة وهي الرقع الثمانية غير الملزمة من أصل الرقع العشرة، مع العلم أن الرقعتين 4 و9 قد تم تلزيمهما بفعل دورة التراخيص الاولى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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