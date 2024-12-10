الوزير فياض من بكركي: لاستغلال الفرصة الحالية لبناء المؤسسات الدستورية من جديد

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في زيارة جرى فيها عرض للأوضاع الداخلية والخارجية.

وأكد فياض بعد اللقاء ” أهمية استغلال الفرصة الحالية، أي وقف إطلاق النار، لبناء المؤسسات الدستورية من جديد، من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بلبنان”.

وتمنى فياض” ألا ينعكس ما جرى في سوريا بطريقة سلبية على لبنان، وأن تعمّ المنطقة بالسلام، كي ينهض لبنان من جديد”.