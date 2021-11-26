مهنا إلى ايطاليا لاستلام جائزة التضامن مع “صبرا وشاتيلا”

يغادر الدكتور كامل مهنا رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لتجمع المنظمات الأهلية التطوعية اللبنانية والعربية والأستاذ قاسم عينا رئيس جمعية بيت أطفال الصمود إلى إيطاليا اليوم، لاستلام جائزة منظمة “كي لا ننسى صبرا وشاتيلا” الإيطالية التي منحت هذا العام للدكتور كامل مهنا تكريماً له وتقديراً لنضالاته من أجل القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا، وذلك خلال حفل يقام في الـ27 من نوفمبر الحالي في العاصمة الإيطالية روما، بحضور أعضاء اللجنة وحشد من مناصري القضية الفلسطينية في أوروبا.

سيتخلل الحفل كلمة لمهنا حول ارتباط القضية الفلسطينية بجوهر العمل الإنساني في العالم، بحضور اللجنة الجديدة لمنظمة “كي لا ننسى صبرا وشاتيلا” التضامنية، وهي منظمة تضم ناشطين عالميين مناصرين للقضية الفلسطينية، صحافيين ونقابيين وأكاديميين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث كانت تنظم بشكل سنوي زيارة ميدانية إلى لبنان برفقة حوالي 70 ناشطة وناشطاً لإحياء ذكرى المذبحة. وينظم خلال زيارتهم إلى لبنان جولات ولقاءات يتعرفون خلالها على حياة الفلسطينيين في المخيمات ومعاناتهم، كما يجولون على مراكز لمؤسسة عامل الدولية وعلى مخيمات للاجئين السوريين في جنوب لبنان.

وفي هذا الإطار، تعمل حالياً مؤسسة عامل وبالتعاون مع مؤسسة بيت أطفال الصمود ولجنة “كي لا ننسى صبرا وشاتيلا” على اطلاق مركز لتوثيق ومناصرة مذبحة صبرا وشاتيلا ومن خلفها القضية الفلسطينية، يضم متحف إنساني وقسم تمكين مهني لعائلات وناجين مجزرة صبرا وشاتيلا، ضمن مركز مؤسسة عامل لبناء القدرات في حارة حريك، وذلك بهدف حشد الوعي والدعم المحلي والدولي اتجاه القضية الفلسطينية.

المصدر: موقع المنار