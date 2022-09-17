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September 17 2022 - 22:00

تقرير مصور | السيد نصرالله يذكر المنادين بثقافة الحياة بمجزرة صبرا وشاتيلا

منذ 31 mins 17 September، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

في كلمته اليوم بمناسبة ذكرى الأربعين، ذكّر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعض المنادين بثقافة الحياة في لبنان، بمجزرة صبرا وشاتيلا.

 

المصدر: المنار

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