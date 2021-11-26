حركة الشعب نعت سماح ادريس ودعت إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات النقابية

رأت “حركة الشعب” في بيان أن “التصدي للواقع المأزوم الذي نعيشه واجب وطني، فعلى كل مواطن أن يناضل من موقعه لمواجهة الفساد المستشري في كل مفاصل مجتمعنا، وفي كل مؤسساته”.

واعتبرت أنه “انطلاقا من قناعاتنا في الحركة، بأن للنقابات دورا رياديا في قيادة المجتمع نحو التغيير، ندعو أصحاب الشأن إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات النقابية، وبخاصة نقابة الصيادلة لأنها مؤتمنة على صحة المواطن، وعلى تأمين دوائه الذي أصبح صعب المنال، ونطالب جميع الرفاق والأصدقاء بالمشاركة في هذا الاستحقاق، والاقتراع للمرشحين غير المنتمين إلى منظومة الفساد”.

نعي

من جهة أخرى، نعت الحركة في بيان “باسمها وباسم المقاومة العربية بكل أطيافها، في “ركنا من أركانها ومناضلا صلبا ومقاوما لا يهدأ، الرفيق الدكتور سماح سهيل ادريس الذي غيبه الموت بعد صراع مع المرض”.

وقالت: “برحيل الرفيق سماح ادريس فقد الفكر التقدمي العربي والعمل الوطني اللبناني مناضلا ورائدا وأديبا ومفكرا مضيئا، جسد بفكره ونضاله نهج التحرر والصمود والتمسك بالمبادئ. بفقدانه، خسرت حركة الشعب والحركة الوطنية اللبنانية والثورة العربية، وعموم حملات المقاطعة لإسرائيل قامة فكرية ووطنية تميزت بروح الثورة والمقاومة في مواجهة العدو الصهيوني والسياسات العدوانية الاميركية والأنظمة الرجعية، والتأخر العربي وانظمة الاستبداد”.

وختمت: “برحيله خسرت الثورة والنزاهة الفكرية أحد أعلامها وروادها وأدبائها وعلما من اعلام التحرر والنهضة والتقدم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام