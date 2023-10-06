حركة الشعب: أحداث الدورة تهدف الى جر لبنان للفوضى ولحرب اهلية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2023 - 12:28

حركة الشعب: أحداث الدورة تهدف الى جر لبنان للفوضى ولحرب اهلية

منذ 24 mins 6 October، 2023
حركة الشعب
لبنان

رأت “حركة الشعب” في بيان، ان “أحداث محلة الدورة تأتي  من ضمن سلسلة أحداث عنف متفرقة شهدها لبنان في الآونة الأخيرة، وهذه الأحداث قد تبدو أن لا رابط بينها، ولكنها في الحقيقة كلها تأتي من ضمن سياسة تهدف إلى جر لبنان إلى فوضى دموية وإلى حرب أهلية جديدة”.

ورأى أن “السلطة السخيفة والتابعة، غير مؤهلة للتصدي لهذا الخطر، كما هي عاجزة عن حل أي مشكلة من المشكلات التي يعاني منها الشعب اللبناني”.

واهابت ب”اللبنانيين وهي تدرك جيداً خطورة هذه الأحداث،  التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية من أجل التصدي لهذا الخطر المحدق بوطنهم وبأهلهم وبأبنائهم”.

كما دعت”المواطنين إلى مشاركتها ومساندتها في الحملة التي تطلقها ضد الحرب الأهلية وضد أدوات هذه الحرب في الداخل، وكذلك ضد القوى الخارجية المعادية للبنان.  إن تضافر جهود كل المخلصين هو الحل والضمانة الوحيدة لدرء الفتنة ولإبعاد شبح الحرب الأهلية عن لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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