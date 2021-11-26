امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية الألمانية لأول مرة

أعلن حزب الخضر في ألمانيا أن رئيستها المشاركة، آنالينا بيربوك، ستتولى وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وقال الحزب، الخميس، إن بيربوك، البيئية الأربعينية التي رشحها الخضر في الانتخابات التشريعية الأخيرة لمنصب المستشارة لكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف، ستتولى مهامها الوزارية الجديدة مطلع ديسمبر في إطار الائتلاف الحكومي الذي رأى النور الأربعاء بين الاشتراكيين الديموقراطيين والليبراليين والذي سيدشن عهد ما بعد المستشارة الحالية، أنغيلا ميركل.

أما الرئيس المشارك الآخر للحزب، روبرت هابيك، فسيكون من جهته على رأس “سوبر وزارة” تجمع بين المناخ والاقتصاد.

وبيربوك التي ستخلف الديموقراطي الاشتراكي هايكو ماس في منصب وزير الخارجية، ستصبح أيضا أصغر شخص سنا يتولى هذه الحقيبة في تاريخ ألمانيا.

وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، وعدت بيربوك بحقن الدبلوماسية الألمانية بجرعة منشطات، ولا سيما من خلال تبني لهجة أكثر حزما تجاه كل من روسيا والصين.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى “سياسة خارجية ألمانية قوية ومنفتحة لكن نشطة”.

وبيربوك معارضة شرسة لخط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2” الذي سيسمح بمضاعفة إمدادات الغاز الروسي لألمانيا من دون المرور عبر أوكرانيا التي كانت حتى الآن دولة الترانزيت التقليدية لهذه المادة الحيوية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية