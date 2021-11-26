معدل جرائم القتل في كندا العام الماضي عند أعلى مستوى في 15 عاما

قالت هيئة الإحصاء الكندية الخميس إن معدل جرائم القتل في كندا ارتفع العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 2005، متأثر بالضغوط المجتمعية الناجمة عن عمليات الإغلاق المرتبطة بكورونا.

وأبلغت الشرطة الكندية عن 743 جريمة قتل في عام 2020، ارتفاعا من 687 في 2019. وارتفع معدل القتل إلى 1.95 لكل 100 ألف شخص، وهو أعلى معدل في 15 عاما، من 1.83 لكل 100 ألف عام 2019.

وانخفض المعدل تدريجيا منذ ذروته الأخيرة في عام 1991 عندما بلغ 2.69 جريمة قتل لكل 100 ألف من السكان.

وقتل جابرييل وورتمان 13 شخصا في نوفاسكوشيا ليل 18 أبريل 2020، وتسعة آخرين في اليوم التالي قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

ووقعت 15 جريمة قتل مرتبطة بالأسلحة النارية في كندا العام الماضي مقارنة بعام 2019، وانخفضت جرائم القتل المرتبطة بالعصابات عشرة بالمئة في الفترة نفسها.

المصدر: وكالة رويترز