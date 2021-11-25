ضعون: ما يمنع الإسرائيلي من الإعتداء على لبنان هو المقاومة وسلاحها

أكد مسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله علي ضعون أن “حزب الله ثبّت معادلة الردع ولولا قوّة المقاومة وسلاحها لرأينا الإعتداءات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوا”، واضاف “ما يمنع الإسرائيلي اليوم من الإعتداء على لبنان هو المقاومة وسلاحها”.

ولفت ضعون خلال لقاء نظمه حزب الله للهيئات النسائية في حسينية مدينة النبطية الجنوبية الى ان “العدو الإسرائيلي يعلم جيّدًا أنّ أيّ إعتداء على لبنان هناك ردٌّ مباشر من المقاومة عليه”، وتابع ان “محور المقاومة يتقدّم والإنتصارات موجودة وقائمة ، والحرب مع محور الشّر مستمرة ولن تقف إلّا بإزالة العدو الإسرائيلي من الوجود وعودة فلسطين والقدس الشريف الى الشّعب الفلسطيني”.

وأشار ضعون الى انه “رغم كلّ التحديات والصعوبات والحصار الذي فُرِض على المقاومة باتت كلّ محاولتهم بالفشل”، وتابع “تسعى أميركا وكلّ أدواتها في المنطقة ومن مدخل الإنتخابات النيابية القادمة العمل على الضّغط أكثر بكل الأساليب التي اعتمدت سابقًا لتغيير الأكثرية النيابية في لبنان لكي يتحكّموا بالمجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية ويأتون بفريقٍ لمواجهة ومقاتلة حزب الله وبدأت تقديم أوراق الإعتماد من قبل البعض”.

المصدر: بريد الموقع