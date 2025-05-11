إقفال صناديق الاقتراع في الشمال وعكار ونسب التصويت تجاوزت 47% في بعض الأقضية

أُقفلت عند الساعة السابعة من مساء اليوم صناديق الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، لتبدأ بعدها مباشرة عملية فرز الأصوات.

وأعلنت وزارة الداخلية والبلديات نسب الاقتراع النهائية في أقضية الشمال وعكار، وجاءت على النحو الآتي: طرابلس ( 25.04%)، زغرتا (38.77%)، بشري (32.03%)، المنية-الضنية (49.96%)، الكورة (38.92%)، البترون (48.26%).

وبلغ عدد الناخبين في محافظة الشمال 614,295 ناخبًا، فيما بلغ عددهم في عكار 294,647 ناخبًا. أما عدد المقترعين فبلغ في الشمال 220,562، وفي عكار 139,363، ما يعكس نسبة مشاركة بلغت 35.90% في الشمال و47.30% في عكار.

وفي دردشة مع الصحافيين قبيل إقفال الصناديق، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ “عدد الإشكالات التي سُجّلت خلال العملية الانتخابية في الشمال وعكار تجاوز عدد الشكاوى المقدّمة”، موضحًا أن “الشكاوى تنوعت بين إدارية وأمنية، وقد تدخلت القوى الأمنية فورًا في بعض الحالات بالتنسيق مع الجيش”.

وأضاف الحجار: “العديد من الإشكالات كانت نتيجة اندفاع بعض المواطنين لحماية مرشحين، وندعو الجميع إلى التعبير السلمي ومواكبة عمليات الفرز بهدوء ومسؤولية كما عهدنا أهل الشمال وعكار”.

وتعليقًا على ضعف الإقبال في طرابلس، أشار الوزير إلى أن “عدد اللوائح في المدينة لم يكن قليلاً، وقد شهدنا بعض النشاط الانتخابي قبل الإقفال”، معتبرًا أن “أهمية هذا الاستحقاق تكمن في ترسيخ منطق الدولة وتعزيز إدارتها وإنمائها”.

وفي ما يتعلق بالرشاوى الانتخابية، شدد الحجار على أن “الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ضبط المخالفات، وقد تم توقيف عدد من الأشخاص في حالتين موثقتين، وتُجرى حاليًا تحقيقات موسّعة في شبهات أخرى”.

أما بشأن تغيّب بعض الموظفين عن الالتحاق بمراكز الاقتراع، فأوضح أن “الأسباب باتت معروفة، وهي تتعلق بعدم الرغبة أو مشقة التنقل وضعف البدل المالي”، لافتًا إلى أن الوزارة عالجت الأمر من خلال التحاق موظفين بدلاء، معربًا عن أمله في التزام الموظفين بالمرحلتين المتبقيتين من الانتخابات في بيروت والجنوب والبقاع.

المصدر: موقع المنار