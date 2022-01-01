علي ضعون: حزب الله سيبقى إلى جانب أهلنا في كل الظروف مهما بلغت التضحيات

أقام حزب الله حفلا تكريميا لأعضاء اللجان العاملين في مكافحة فيروس كورونا من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين في لجان الطوارئ الصحية والاستجابة السريعة والدفاع المدني والتوعية والإرشاد في قاعة الأنشطة العامة في مجمع الإمام المهدي في الغازية جنوب لبنان.

وتحدث بالمناسبة مسؤول منطقة الجنوب الثانية في الحزب علي ضعون حيث أكد “المضي وبقوة لحماية شعبنا بكل الإمكانات المتاحة من هذا الوباء القاتل الذي عاد وانتشر بقوة”، ولفت الى “ضرورة التزام الناس بالإجراءات الصحية المطلوبة”، وأكد ان “حزب الله سيبقى إلى جانب أهلنا في كل الظروف مهما بلغت التضحيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام