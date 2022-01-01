علي ضعون: حزب الله سيبقى إلى جانب أهلنا في كل الظروف مهما بلغت التضحيات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2022 - 16:26

علي ضعون: حزب الله سيبقى إلى جانب أهلنا في كل الظروف مهما بلغت التضحيات

منذ 38 mins 1 January، 2022
ضعون
لبنان

أقام حزب الله حفلا تكريميا لأعضاء اللجان العاملين في مكافحة فيروس كورونا من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين في لجان الطوارئ الصحية والاستجابة السريعة والدفاع المدني والتوعية والإرشاد في قاعة الأنشطة العامة في مجمع الإمام المهدي في الغازية جنوب لبنان.

وتحدث بالمناسبة مسؤول منطقة الجنوب الثانية في الحزب علي ضعون حيث أكد “المضي وبقوة لحماية شعبنا بكل الإمكانات المتاحة من هذا الوباء القاتل الذي عاد وانتشر بقوة”، ولفت الى “ضرورة التزام الناس بالإجراءات الصحية المطلوبة”، وأكد ان “حزب الله سيبقى إلى جانب أهلنا في كل الظروف مهما بلغت التضحيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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