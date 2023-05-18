تشييع حاشد لوالدة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الحاجة الراحلة سميرة علي حايك والدة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله الحاج علي ضعون في بلدتها عدشيت جنوب لبنان.

موكب التشييع انطلق من ساحة البلدة تقدمته الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي وشارك فيه رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك إلى جانب الفعاليات والشخصيات المختلفة، علماء دين وحشد من الأهالي.

وعند جبانة البلدة أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر السيد هاشم صفي الدين لتوارى بعدها الثرى الى جانب من سبقها من المؤمنين والشهداء.

المصدر: مراسل الموقع