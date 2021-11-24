حزب الله يدين بشدة قرار السلطات الاسترالية ضده: لن يؤثر على موقفنا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2021 - 18:42

حزب الله يدين بشدة قرار السلطات الاسترالية ضده: لن يؤثر على موقفنا

منذ 1 ساعة 24 November، 2021
حزب الله
لبنان

دان حزب الله بشدة قرار السلطات الاسترالية تصنيف حزب الله بأسره منظمة ارهابية واعتبره انصياعاً ذليلاً للإملاءات ‏الاميركية والصهيونية وانخراطا أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياستها القائمة على ‏الإرهاب والقتل والمجازر.

وفي بيان له اليوم الأربعاء، أكد حزب الله ان هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب هذه المنطقة ‏وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر والاستقلال لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان، ولا على ‏معنويات الاحرار والشرفاء في العالم بأسره ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله

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