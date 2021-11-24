عبود أحال الى القضاء دفعة جديدة من محاضر ضبط تم تسطيرها في حق بعض أَصحاب المولدات لعدم تركيبهم عدادات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2021 - 17:10

عبود أحال الى القضاء دفعة جديدة من محاضر ضبط تم تسطيرها في حق بعض أَصحاب المولدات لعدم تركيبهم عدادات

منذ 31 mins 24 November، 2021
محافظ بيروت القاضي مروان عبود
لبنان

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، “أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أحال الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الناظر بقضايا المخالفات الإدارية دفعة جديدة من محاضر ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت في حق عدد من أَصحاب المولدات لمخالفتهم مضمون البلاغ عدد 11637/2021، تاريخ 8/11/2021، القاضي بوجوب الالتزام بمضمون القرار رقم 40/ 1/ أ.ت، تاريخ 7/10/2021، الصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة، الذي ألزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، وهذه المخالفات مرتكبة من قبل فاعليها في محلة، الحمرا – شارع المقدسي – منطقة رأس بيروت و شارع مار لويس – منطقة الرميل، ومحلة السوديكو- شارع لبنان – منطقة الأشرفية وذلك بتاريخ 18 و 19و24 تشرين الثاني 2021، وفقا لكشف ودراسة وإجراءات القسم الفني الملائمة في المصلحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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