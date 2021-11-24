مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصف محادثاته مع ممثلي إيران بـ “غير المثمرة”

وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الأربعاء، محادثاته مع ممثلي إيران، خلال زيارته إلى طهران التي استمرت يومين، بأنها “غير مثمرة”، ح-سب قوله.

وقال غروسي، أمام مجلس مديري الوكالة الدولية للطاقة الذرية “عقدت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لقاءات في طهران مع نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. على الرغم من بذل قصارى جهدي، فإن هذه المفاوضات والمناقشات المكثفة لحل القضايا العالقة بشأن الضمانات الإيرانية، والمفصلة في تقريرين، لم تسفر عن نتائج”.

وافتتحت اليوم، جلسة مجلس مديري الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبسبب الإغلاق في النمسا، تم عقد الاجتماع بشكل افتراضي. وانصب التركيز على البرنامج النووي الإيراني، لكن من غير المتوقع اتخاذ قرارات في هذا الصدد.

المصدر: سبوتنيك