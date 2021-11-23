خطيب المسجد الاقصى: الاحتلال الاسرائيلي يحاول الهيمنة وفرض السيادة على الأقصى بشكل تدريجي

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الثلاثاء أن “قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل التضييق على الأهالي في مدينة القدس المحتلة بشكل استفزازي منذ يوم الأحد”.

وقال الشيخ صبري إنه “في الوقت يمارس فيه الاحتلال الظلم تجاه المدنيين والمصلين، يفتح المجال لليهود المتطرفين ليصولوا ويجولوا في الأقصى المبارك”، وتابع “هذه الاقتحامات تزداد وتيرتها للتأكيد على أنهم طامعون في الأقصى”، واضاف ” كما أن الاحتلال يحاول الهيمنة وفرض السيادة على الأقصى بشكل تدريجي”.

ودعا الشيخ صبري “لشد الرحال للمسجد الأقصى”، وحث “كل الفلسطينيين الذين يتمكنون من الوصول للأقصى لإعماره وللدفاع عنه وصد أي إجراء متوقع من اليهود المتطرفين بحق الأقصى”.

المصدر: فلسطين اليوم