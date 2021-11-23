الحكم على أسير فلسطيني بالسجن 17 شهرا

حكمت سلطات العدو الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية الصهيونية الثلاثاء على الأسير فيصل سهل نفاع بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرا وغرامة مالية أربعة آلاف شيكل.

وقالت عائلة نفاع إن “سلطات الاحتلال وجهت له تهما باطلة، ولم تكتف بالحكم بل اشترطت دفع غرامة مالية”، وأشارت الى أن “شقيق الأسير فيصل، هوالأسير عزمي يعاني من وضع صحي متردٍ ويقبع في سجن جلبوع منذ 6 سنوات، كونه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لفكّه العلوي ولا يستطيع مضغ الطعام، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في وجهه ويده على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس”.

المصدر: فلسطين اليوم