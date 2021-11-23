الشيخ عبد المجيد عمار زار الشيخ جبري.. الاستقلال الحقيقي يكون عندما لا نخضع للإملاءات الخارجية

استقبل الامين العام لـ”حركة الأمة” الشيخ عبدالله جبري الثلاثاء عضو المكتب السياسي في “حزب الله” الشيخ عبد المجيد عمار بحضور عدد من أعضاء الهيئة القيادية في الحركة، وجرى البحث في الأوضاع العامة.

واكد المجتمعون ان “الاستقلال الحقيقي يتحقق عندما لا نخضع للإملاءات الخارجية التي تمارس على لبنان، وخصوصا من جانب الولايات المتحدة، التي لا ترى إلا مصلحة العدو الإسرائيلي وحفظ أمنه واستقراره على حساب شعوب المنطقة”.

وشدد المجتمعون على أن “الخلاص الحقيقي للبنان من أزماته المالية والاقتصادية والمعيشية هو بيد أبنائه”.

وحيا المجتمعون “العملية البطولية الأخيرة التي نفذها المقاوم فادي أبو شخيدم في القدس المحتلة، بالرغم من كل الإجراءات الأمنية المكثفة للعدو الإسرائيلي”،

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام