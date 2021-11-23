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November 23 2021 - 15:20

العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” في ديالى

منذ 13 mins 23 November، 2021
الحشد الشعبي
العراق - عربي وإقليمي

أعلن الحشد الشعبي العراقي الثلاثاء انطلاق عملية أمنية واسعة بالمشاركة مع الجيش، لتأمين حوض حمرين في محافظة ديالى من فلول تنظيم “داعش” الارهابي.

وذكر إعلام الحشد في بيان له ان “العملية انطلقت بخمسة محاور اساسية وهي، اللواء الاول والرابع و20 و 23 و24 و 110 بالاشتراك مع صنوف وتشكيلات القيادة وقيادة عمليات الحشد”.

وأوضح البيان ان “هدف العمليات تدمير اوكار داعش ومحاصرة فلوله، مبينا ان العملية تجري بتنسيق عال وإشراف العمليات المشتركة”، وتابع ان “القطعات المكلفة بالواجب تواصل عملياتها مسندة بطيران الجيش وطيران القوة الجوية”.

المصدر: السومرية

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