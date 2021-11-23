“ميتا” تؤجل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2021 - 07:16

“ميتا” تؤجل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023

منذ 1 ساعة 23 November، 2021
Facebook Hackers
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت شركة “ميتا” (فيسبوك سابقا) أنها ستؤجل خطوة تشفير جميع الرسائل على موقعي “فيسبوك” ‏‏و”إنستغرام” بشكل كامل.‏
وكتب رئيس الأمن في “ميتا”، أنتيجون ديفيس، تعليقا على صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية يحذر فيه من أن نشر الرسائل الافتراضية المشفرة من طرف إلى طرف في تطبيقات “فيسبوك ماسنجر” و”إنستغرام” قد يتأخر إلى “وقت ما في عام 2023”.
وأضاف ديفيس أن شركة التواصل الاجتماعي خططت في الأصل للانتهاء من هذه الخطوة في أقرب وقت في العام المقبل 2022، لكنها أرادت الحصول على وقت إضافي “لفعل ذلك بشكل صحيح”.
ورغم التأخير، نوه أنتيجون ديفيس في رده على “ذا تليغراف” أن شركة “ميتا” ستظل تتمتع بالقدرة على اكتشاف إساءة الاستخدام من خلال مجموعة من المعلومات غير المشفرة وتقارير المستخدم.
يشار إلى ميزة الرسائل المشفرة تتوافر في تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” التابع لشركة “ميتا” أيضا.

المصدر: سبوتنيك

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