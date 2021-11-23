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November 23 2021 - 00:18

اعتقال 3 قياديين في “الشباب” بعملية أمنية خاصة في الصومال

منذ 60 mins 22 November، 2021
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أخبار دولية - الصومال

أطلقت قوات الأمن الصومالية يوم الاثنين عملية أمنية خاصة ضد تنظيم “حركة الشباب” الإرهابي في مدينة أفجوي بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي الصومال، واعتقلت ثلاثة رؤوس قيادية في التنظيم.

ووفق إذاعة “صوت الجيش” الرسمية وموقع “الصومال اليوم” فإن جهاز المخابرات نفذ العملية التي ألقي من خلالها القبض على ثلاثة قيادات من “حركة الشباب” وأن المخابرات كانت تتتبع تحركاتهم وجمعت معلومات مسبقة عنهم.

وذكرت إذاعة “صوت الجيش” أن القياديين الذين جرى اعتقالهم كانوا مسؤولين عن زرع الألغام والتخطيط للهجمات الإرهابية في مقديشو.

ومؤخرا، كثفت المخابرات الصومالية عملياتها الاستباقية ضد “الشباب” في ضبط المتفجرات وإحباط الهجمات واعتقال أعضاء التنظيم من قيادات وعناصر.

المصدر: وكالات

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