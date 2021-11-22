محمد علي الحوثي: السعودية والإمارات لا تستطيعان القيام بالعدوان على اليمن بدون أمريكا

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن “الشعب اليمني يملأ ساحات الثورة وساحات الجبهة”، واضاف “أمريكا هي أساس العدوان على بلدنا والشريك الأكبر في العدوان والحصار لبلدنا”، وأكد ان “النظام السعودي والإماراتي لا يستطيعان القيام بهذا العدوان من دون أمريكا”.

وشدد الحوثي في كلمة له خلال تظاهرة نظمت في العاصمة اليمنية صنعاء تحت عنوان “اميركا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار” الاثنين على ان “أمريكا وراء الشر في بلدنا وهي التي تقتل وتدمر في اليمن”، ولفت الى ان “السعودية لا تستطيع أن تصنع حتى الطائرات الورقية فضلاً عن صناعة طيران إف 15 و إف 16”.

وأكد الحوثي “أمريكا هي عدونا وستبقى عدونا باستمرار ونحن لا نراها إلا قشة”، وذكّر ان “أمريكا التي تدعي الحرية والديمقراطية تعمد إلى حجب المواقع الإخبارية للمسيرة وغيرها”.

المصدر: موقع المسيرة