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November 20 2021 - 19:16

وزير الحرب الأمريكي: كردستان العراق حليف وشريك مهم لنا في المنطقة

منذ 39 mins 20 November، 2021
كردستان العراق
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكد وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن أن “إقليم كردستان العراق حليف وشريك مهم للولايات المتحدة في المنطقة”، مجددا دعم بلاده لحكومة الإقليم، حسب قوله. وحسب بيان عن حكومة الإقليم “بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في المنامة، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة”.

وأضاف “خلال الاجتماع جدد الوزير الأمريكي التزام بلاده في مواصلة دعم الإقليم، ولاسيما قوات البيشمركة في تصديها لتنظيم داعش”.

وتابع “شدد بارزاني على أهمية حل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، وضرورة وجود تنسيق أمني في المناطق خارج إدارة الإقليم، وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار”.

ويشارك رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في منتدى “حوار المنامة 2021″، الذي يقام للفترة من 19 إلى 21 من الشهر الجاري، بحضور عدد من السياسيين والمفكرين ورجال الأعمال والشخصيات العالمية المعروفة، لبحث القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع ومشاكل المنطقة والعالم.

المصدر: روسيا اليوم

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