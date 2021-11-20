وزير الحرب الأميركي: نسعى لإنهاء الحرب في اليمن

زعم وزير الحرب الأميركي لويد أوستن، سعي “الولايات المتحدة على تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط”، و”التعاون مع حلفائها بالمنطقة لإنهاء الحرب في اليمن”. وقال أوستن، في كلمة السبت أمام حوار المنامة الأمني المنعقد بالعاصمة البحرينية، إن “الولايات المتحدة تهتم كثيرا لأمن منطقة الشرق الأوسط ومستقبلها، ونحن هنا لردع الاعتداءات من أي جهة كانت وتعزيز حرية الإبحار في المنطقة”، حسب قوله.

وفي سياق متصل، أكد أوستن، أن “الولايات المتحدة ستنظر في كل الخيارات المتاحة للحفاظ على أمنها، إذا فشلت الطرق الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك سلاح نووي”.

وقال أوستن، إن “الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بمنع إيران من حيازة سلاح نووي وما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى نتيجة دبلوماسية للقضية النووية. ولكن إذا لم تكن إيران على استعداد للمشاركة بجدية، فسننظر في جميع الخيارات اللازمة للحفاظ على أمن الولايات المتحدة”، على حد تعبيره.

هذا وجددت الولايات المتحدة ودول الخليج الإعراب عن “قلقها” إزاء البرنامج النووي الإيراني، مجددة هجومها على ما وصفته “بدعم إيران للحركات المسلحة في المنطقة بما يهدد أمنها”، حسب زعمها.

المصدر: سبوتنيك