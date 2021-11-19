اليونان: تركيا تهدد استقرار المنطقة وتستغل المهاجرين

اعتبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس تركيا أنها تمثل “القاسم المشترك” للمخاطر التي تهدد استقرار المنطقة، باستخدامها المهاجرين “ورقة للضغط الجيوسياسي”.

واتهم نيكوس ديندياس بيلاروسيا بتقليد أساليب استخدمتها أنقرة العام الماضي عندما اندلعت مواجهة متوترة على الحدود البرية اليونانية التركية، بسبب وصول آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء.

وقال ديندياس خلال اجتماع في أثينا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس: “للأسف القاسم المشترك في العديد من التحديات التي نواجهها في هذه المنطقة هي جارتنا تركيا”.

واستأنفت اليونان وتركيا محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى في يناير للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات في محاولة لتخفيف حدة التوتر بشأن النزاعات الحدودية القائمة منذ فترة طويلة في بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط.

ولكن ظل البلدان على خلافات حادة، وأطلقت اليونان برنامجا للتحديث العسكري بمليارات الدولارات، يتضمن حجوزا كبيرة للقوات الجوية والبحرية من فرنسا والولايات المتحدة.

وتصر تركيا على أنها “استبعدت بشكل غير عادل من الوصول إلى الثروات الطبيعية في البحر المتوسط”، وتنفي أنها ساعدت المهاجرين على التجمع على الحدود اليونانية العام الماضي، فيما وقفت مصر وفرنسا إلى حد بعيد مع اليونان في هذه النزاعات.

المصدر: اسوشيتد برس