الرئيس عون للأخبار: لن أوافق على الانتخابات في السابع والعشرين من آذار – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2021 - 12:28

الرئيس عون للأخبار: لن أوافق على الانتخابات في السابع والعشرين من آذار

منذ 30 mins 19 November، 2021
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الانتخابات النيابية ستجري ولن يستطيع أحد وقف دورتها وأنّه لن يوافق على اجرائها سوى في الثامن أو الخامس عشر من شهر ايار المقبل، مشدداً على أنّه لن يوقع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في السابع والعشرين من آذار، وسيرده  كي يصار إلى تعديله.

وفي حديثه لصحيفة الاخبار، أوضح الرئيس عون أن اجراء الانتخابات في السابع والعشرين من آذار يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، إضافة إلى الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت، وأنَّه لم يسبق أن جرت انتخابات نيابية في لبنان سوى في أيار أو حزيران.
وحول العلاقة مع السعودية، جدد الرئيس عون التأكيد على أنّ لبنان يريد أطيب العلاقات وأفضلها مع الرياض معتبراً أنّ أصل الحل يكون في التحدث المباشر مع المملكة. وكشف عن وجود اشارات معالجة يجري العمل عليها بكتمان علها تأتي بنتائج ايجابية من أجل فتح الحوار.

المصدر: قناة المنار

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