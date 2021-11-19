الرئيس ميقاتي: أبلغت رئيس الجمهورية أنني سأدعو مجلس الوزراء الى الإنعقاد قريباً – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2021 - 12:28

الرئيس ميقاتي: أبلغت رئيس الجمهورية أنني سأدعو مجلس الوزراء الى الإنعقاد قريباً

منذ 45 mins 19 November، 2021
مبقاتي
لبنان

اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد لقائه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر بحضور وزير العمل مصطفى بيرم،ان “هناك حلا لكل شيء في لبنان وأبلغت رئيس الجمهورية اليوم أنني سأدعو مجلس الوزراء الى الإنعقاد قريبا لعودة الأمور الى طبيعتها”.

وقال: “دخلنا في تضخم كبير جدا نتيجة تراكم سنوات من الدعم وللصراحة تمنياتنا اليوم العودة الى سياسة الدعم ولكن لا قدرة لنا لذلك لأن الأموال غير متوافرة”.

وقال: “في موضوع الامن الاجتماعي سنبدأ في أول الشهر المقبل بتسجيل العائلات الأكثر حاجة، وهذه المبالغ مؤمنة من قبل البنك الدولي، والعملية ستكون الكترونية ولن يكون فيها أي تدخل بشري ولن نقبل أن يستفيد أحد على حساب آخر”.

واوضح ان العائلات التي تقطن على ارتفاع أكثر من 700 ستعطى 190 دولارا”، وقال: “نحن دولة مضيفة للاجئين ونحصر المبالغ التي نتكلفها والـworld food program ستخصص حصة للبنانيين مطلع العام القادم”.

واكد ان “هدفنا قدر المستطاع العودة بالبلاد الى الحالة الطبيعية، بالنسبة للتعليم وأساتذة الجامعة اللبنانية سيتوقفون عن الإضراب من أجل انطلاق العام الجامعي”.
وأعلن ميقاتي عن “نصف راتب إضافي عن شهر تشرين الثاني وكانون الأول سيتقاضاه العاملون في القطاع العام وفقا لوزير المال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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