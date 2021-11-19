بولندا: العراق تعهد باستعادة مهاجريه واستمرار تعليق الرحلات إلى مينسك

أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي أن نظيره العراقي مصطفى الكاظمي وعد بالمساعدة في استعادة طالبي اللجوء العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا إلى بلادهم.

وقال مورافيسكي في تدوينه على “فيسبوك” إنه تحدث مع رئيس الحكومة العراقية هاتفيا بهذا الشأن اليوم الخميس، كما أشار إلى أن الكاظمي أكد له أيضا “مواصلة تعليق الرحلات الجوية من العراق إلى منسك”.

وأكد مورافيسكي أن “التعاون مع شركائنا في العراق يهدف إلى كبح المآسي الإنسانية على الحدود” البولندية.

وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أكد بوقت سابق أن الحكومة تستعد لنقل نحو 430 مواطنا عراقيا على متن رحلة إجلاء استثنائية سيرتها الحكومة اليوم الخميس.

كما أشار إلى أن فرق القنصلية العراقية في بيلاروس مستمرة في تسجيل أسماء 50 شخصا آخرين راغبين بالعودة.

المصدر: وكالات