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November 19 2021 - 02:28

العثور على جثث 10 ضحايا بجريمة قتل جماعي في المكسيك

منذ 1 ساعة 19 November، 2021
الشرطة المكسيكية
أخبار دولية - المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية العثور على 10 جثث في منطقة كواوتيموك بولاية زاكاتيكاس وسط المكسيك، لأشخاص سقطوا ضحايا لجريمة قتل جماعي.

وأشارت لجنة السلام والأمن إلى أن 9 جثث كانت معلقة على جسر فوق الطريق الفدرالي للسيارات، والجثة العاشرة تم العثور عليها في الطريق.

وبدأ الخبراء بالتعرف على هويات الضحايا، بينما لا تزال مجهولة العصابة المسلحة التي قد تكون مسؤولة عن الجريمة.

يذكر أن نحو 900 شخص راحوا ضحايا لأعمال العنف في ولاية زاكاتيكاس المكسيكية خلال الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الجاري.

المصدر: وكالات

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