ترامب يؤجل فرض الرسوم الجمركية على المكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث له الخميس إن “السلع القادمة من المكسيك والمشمولة باتفاقية التجارة ستُعفى لمدة شهر من الرسوم الجمركية”.

وأكد ترامب أنه “سيتم تأجيل فرض الرسوم الجمركية على المكسيك على السلع المشمولة باتفاقية التجارة حتى 2 أبريل/نيسان المقبل”.

واشار ترامب الى انه “بعد محادثة هاتفية مع الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم وافقت على أن المكسيك لن تكون مطالبة بدفع رسوم جمركية عن أي شيء يندرج تحت اتفاقية USMCA التي تضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل”.

وأضاف ترامب “لقد فعلت ذلك كنوع من التسوية، واحتراما للرئيسة شينباوم”، وأوضح “لقد كانت علاقتنا جيدة جدا ونحن نعمل بجد معا على قضية الحدود، حيث نمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة، شكرا للرئيسة شينباوم على عملها الجاد وتعاونها”.

هذا وانتقد ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو مرة أخرى الخميس، واتهمه باستخدام النزاع المتعلق بالرسوم الجمركية كاستراتيجية سياسية.

وعلقت الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، على قرار ترامب، قائلة “لقد أجرينا مكالمة ممتازة ومحترمة اتفقنا فيها على أن عملنا وتعاوننا أسفر عن نتائج غير مسبوقة، في إطار احترام سيادتنا”.

المصدر: روسيا اليوم