العميد حمدان: لن يتمكن حاكم المركزي من الفرار من محاسبة الشعب حتى لو تمكن من الفرار من محاسبة القضاء

اعتبر أمين الهيئة القيادية في “حركة الناصريين المستقلين – المرابطون” العميد مصطفى حمدان في بيان، ان “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قام أمس بإلقاء خطبة الوداع على ضحاياه اللبنانيين”، وأكد ان “المخطط هو إنقاذه باقالته من دون محاسبته، أما كلامه عن خصومه، فمردود، لأن خصم سلامة الوحيد هو الشعب اللبناني الذي دمر حياته مستقبلا وحاضرا من خلال تدميره الاقتصادي المتعمد بضرب قيمة النقد اللبناني”.

وقال: “ما نشهده اليوم من غلاء فاحش ومن جوع وعوز يضرب اللبنانيين هو نتيجة سياساتك وانت المسؤول الأول عن المآسي التي تحصل للشعب، أما الذين يحمونك من أمراء الطوائف والمذاهب، فهم مثلك، مجموعة زعران استفادوا من سياساتك المدمرة”.

واشار حمدان الى ان “المسألة ليست مسألة ثروة سلامة الخاصة او سرقة الأموال، فالتهمة الأساسية اكبر واعظم وهي تبييض الأموال وتدمير قيمة النقد اللبناني، وشركة مكتف مثال عن سياسات تبييض الأموال”.

وشدد على ان “الحساب آت ولو بعد مئة سنة، ولن يتمكن الحاكم من الفرار من محاسبة الشعب حتى لو تمكن من الفرار من محاسبة القضاء”.

المصدر: بريد الموقع