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November 18 2021 - 18:38

بيلاروس تزيل خيام المهاجرين على الحدود مع بولندا

منذ 12 mins 18 November، 2021
لاجؤون
أخبار دولية - بيلاروسيا

أفادت وكالة أنباء “بيلتا” البيلاروسية بأن سلطات بيلاروس أزالت المخيمين الرئيسيين للمهاجرين على الحدود مع بولندا، ونقلت باقي المهاجرين من الغابة إلى أماكن إيواء قريبة.
وأعلنت بيلاروس في وقت سابق اليوم الخميس أنها اقترحت خطة لحل أزمة المهاجرين على حدودها بأن يستقبل الاتحاد الأوروبي ألفي مهاجر من العالقين على الحدود بينما تعيد مينسك خمسة آلاف لبلادهم.
وحسب “رويترز” لم يصدر رد فوري من الاتحاد الأوروبي على تلك الخطة التي تم الإعلان عنها بعد فترة وجيزة من إعلان المفوضية الأوروبية أنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع بيلاروس بخصوص محنة المهاجرين.
وفي وقت سابق من اليوم، دخل مئات المهاجرين العراقيين مطار للعودة إلى بلادهم، في أول رحلة من نوعها منذ شهر أغسطس.

المصدر: رويترز+روسيا اليوم

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