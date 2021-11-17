وزير الخارجية التركي: لن نترك أذربيجان وحيدة وأرمينيا تزيد التوترات في المنطقة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأربعاء، ضرورة التوصل للتهدئة بعد التصعيد العسكري الأخير على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، متهماً الأخيرة بالوقوف وراء التوترات بالمنطقة. وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، إن بلاده ستقف دائماً بجوار أذربيجان و”لن نتركها وحيدة في وجه أي صعوبات”، مشيراً إلى أن “أرمينيا بعد وقف إطلاق النار أرسلت قوات بطريقة تسللية إلى الأراضي الأذربيجانية ونفذوا هجمات”.

واعتبر الوزير التركي بأن من ألقت باكو القبض عليهم من أرمينيا هم “متسللين جواسيس وليسوا أسرى”، مؤكدا ضرورة التوصل للتهدئة لكنه اتهم أرمينيا نفسها بالوقوف وراء زيادة التوترات في المنطقة.

المصدر: سبوتنيك